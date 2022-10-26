داخل بطن ثعبان عملاق.. البحث عن «الجدة جاهرا» ينتهى بصدمة

جدة - نرمين السيد - وابتلع الثعبان الذى يبلغ طوله 22 قدمًا الجدة جاهرا، أثناء جمعها للمطاط من أحد المزارع بالمقاطعة.

وبعد الإبلاغ عن فقدانها، بحثت السلطات والسكان المحليون بالبحث فى الغابة القريبة لمدة يومين، حيث رصدوا ثعبانًا ضخمًا مع انتفاخ كبير فى منطقة البطن، بعد مرور يومين على تسجيل بلاغ بإختفاء جاهرا.

وقتلت قوات من الشرطة الثعبان بحرص شديد، ووجدوا الجدة ميتة فى الجهاز الهضمى للزاحف العملاق، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية.

ووفق عمدة القرية التى تنتمى إليها جاهرا، فقد توفيت الجدة بعدما عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقًا، مقدار استمرار هذه العملية لساعتين، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأثارت حادثة مقتل الجدة مخاوف الكثير من سكان القرى المجاورة، حيث ذكرت تقارير محلية إلى رصد عدد من الثعابين العملاقة فى الغابات والمناطق المحيطة بأماكن إقامتهم، وابتلاعها لبعض الحيوانات.