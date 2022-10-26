الهند تغرم «جوجل» 113 مليون دولار لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أشارت هيئة مكافحة الاحتكار فى الهند إلى أنه ينبغى على شركة "جوجل" التابعة ل، "ألفابت"، ألا تمنع مطورى التطبيقات من استخدام خدمات الفواتير أو معالجة المدفوعات فى الهند من التى تقدمها أطراف ثالثة، بينما غرمتها 113 مليون دولار لقيامها بممارسات تضر بالمنافسة.





وأوضحت الهيئة أن "جوجل" استخدمت "وضعها المهيمن" لإجبار مطورى التطبيقات على استخدام نظام الدفع عبر تطبيقها مع الإشارة إلى أن بيع السلع الرقمية من خلال التطبيق هو وسيلة أساسية للمطورين للتربح من عملهم.

وتعتبر هذه الخطوة أحدث انتكاسة تواجهها "جوجل" فى أحد أسواقها ذات الأولوية، إذ فرضت عليها الهيئة الهندية غرامة قدرها 162 مليون دولار أخرى يوم الخميس بسبب الممارسات المضرة بالمنافسة المتعلقة بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها، وطلبت منها تغيير نهجها تجاه ذلك النظام.

ولفت المتحدث باسم "جوجل" إلى أنه من خلال الحفاظ على انخفاض التكاليف، أسهم نموذجهم فى تحول الهند الرقمى، بحسب ما نقلته "العربية".

وتابع: "ما زلنا ملتزمين تجاه مستخدمينا ومطورينا ونراجع القرار لتقييم الخطوات التالية".

ويمكن لجوجل استئناف الأمر فى محكمة هندية.

وطلبت الهيئة الهندية من "جوجل" أيضًا إجراء ثمانية تعديلات لعملياتها فى غضون 3 أشهر، ومنها عدم تقييد "مطورى التطبيقات من استخدام أى خدمات معالجة الفواتير/الدفع من طرف ثالث، إما للشراء داخل التطبيق أو لشراء التطبيقات".

وتعرضت جوجل لانتقادات على مستوى العالم، بما فى ذلك كوريا الجنوبية، لأمرها مطورى البرامج باستخدام متجر التطبيقات الخاص بها، لاستخدام نظام الدفع من خلال التطبيق، والذى يتقاضى رسومًا تصل إلى 30% على المشتريات.