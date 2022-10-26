السماء تمطر دولارات.. جريمة سرقة تنتهى بمشهد سينمائى فى تشيلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورمى اللصوص الأموال التى سرقوها على طريق سريع مزدحم، وشوهدت سيارة للشرطة تقوم بجمع المسروقات من الأرض.
ويظهر فى الفيديو، توقف حركة المرور على الطريق المكون من 3 مسارات، عندما التقطت قوات الشرطة الأموال المنهوبة، وفقًا لموقع "إنديان إكسبريس".
وبحسب تقرير الشرطة فإن اللصوص قاموا بسرقة قاعة قمار فى مدينة بوداهيل بالعاصمة التشيلية سانتياجو، بعدما أجبروا موظفًا على منحهم المال تحت تهديد السلاح، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
واستطاعت قوات الشرطة إلقاء القبض على العصابة، والتى تضم 6 أشخاص، وتمكنت استرداد المبلغ المسروق وقيمته 10 آلاف دولار.
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