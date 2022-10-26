الموسم السنوى لهجرة السلطعون الأحمر (صور)

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جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن موسم هجرة السلطعون يبدأ فى أكتوبر أو نوفمبر، تخرج ملايين السرطانات الحمراء من الغابات وتتجه إلى المياه لموسم التزاوج.
وهناك ما يقدر بنحو 40 إلى 50 مليون سلطعون أحمر فى الجزيرة، ومرة واحدة فى السنة تغمر الشوارع فى رحلة الهجرة، ويتم إغلاق الطرق الرئيسية فى الجزيرة بسبب العدد الهائل من السرطانات المتنقلة.
فى بعض الأماكن تم بناء جسور خاصة لسرطان البحر للسماح لها بالعبور عبر الطرق.
تبدأ هجرة السرطان الكبيرة مع أول هطول للأمطار فى موسم الأمطار على الجزيرة، ويتم تحديد سرعة الهجرة بشكل فريد من خلال مراحل القمر.
وتخرج الملايين من السرطانات الكبيرة من الغابة متجهة إلى المياه من أجل التكاثر، وتضع الأنثى ما يصل إلى 100 ألف بيضة، تفقس بمجرد ملامستها للماء.
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