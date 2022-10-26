مبادرة مجتمعية للمشى لخفض انبعاثات الكربون فى الصين

جدة - نرمين السيد - وشجعت الحملة الجمهور على المشى بدلا من القيادة، ومن خلال القيام بذلك، المساعدة فى جعل مستقبل منخفض الكربون ممكنا.

ويمثل كل 2000 خطوة ينجزها أحد المشاركين أحد مشاريع الشركة التى لا تعتمد على الكربون، مما يضيء أضواء على لافتة معينة، وبمجرد تشغيل كل مصباح من المصابيح، تم إجراء سحب محظوظ، مع حصول أحد المشاركين على جائزة مجانية.

ومن السمات الأخرى للحملة أن أول 1200 مشارك أكملوا 20000 خطوة خلال الحدث سينضمون إلى Shanghai Electric فى يانان، وهى مدينة فى مقاطعة شانكسى الصينية، وهنا، سيشهدون قيمة المبادرة البيئية عبر الإنترنت عندما يزرعون شجرة الكربون الصفرية الحصرية كفرصة حقيقية للمشاركة فى الممارسات منخفضة الكربون.

وكجزء لا يتجزأ مما يعنيه الالتزام بمبادئ التعليم من أجل التنمية المستدامة، فإن الجهود المبذولة فى القطاع العام هى مفتاح التقدم الاجتماعى، ولها تأثير واسع وعميق على كل من الطبيعة والمجتمع.

استجابة لمهمة الحكومة الصينية للوصول إلى ذروة الكربون بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول عام 2060، أضافت شنغهاى إليكتريك قوة أعمالها الخاصة من خلال مجموعة من أفضل الممارسات والقدرات القوية.

فى قطاعى الطاقة والتصنيع، وهما المجالان الأكثر مسؤولية عن استهلاك الطاقة فى البلاد، تعمل Shanghai Electric على بناء أنظمة طاقة جديدة وشاملة وحل كامل للمجمعات الصناعية المستقبلية الخالية من الكربون فى خطوة لأخذ زمام المبادرة فى مساعدة الصينيين الحكومة تحقق أهدافها فى إزالة الكربون.

اتخذت Shanghai Electric بالفعل العديد من الخطوات لتقليل تأثيرها بشكل كبير قدر الإمكان على البيئة البيئية، مما يجعلها جزءا حيويا من مهمتها، تعد الشركة التى تبلغ مساحتها 44 كيلومترا مربعا 700 ميجاوات من الطاقة الحرارية ومنشأة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية التى تبلغ قدرتها 250 ميجاوات فى دبى حاليا أكبر مشروع حرارى شمسى فى العالم من حيث القدرة المركبة وحجم الاستثمار وتخزين الطاقة الملحية المنصهرة.

وخلال بناء المرفق، جعلت شركة Shanghai Electric حماية البيئة أولوية رئيسية، حيث عينت وكالة مهنية محلية لرعاية الحيوان لإجراء مسح فى الموقع وتنظيم النقل الآمن للحيوانات المحلية، بما فى ذلك السحالى والجمال والظباء والثعالب الحمراء، وشملت الجهود أيضا نقل أكثر من 200 شجرة ثمينة ظلت تنمو فى الموقع لسنوات.