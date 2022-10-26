وأضاف خوسيه، على هامش فعاليات الأسبوع الأيبيروأمريكى بالإسكندرية، إلى تعدد أوجه التأثير والترابط بين الحضارة العربية والإسلامية وإسبانيا فيظهر ذلك فى العمارة والفنون وفى الموسيقى والآداب.
وتابع حديثه: "عندما تتجول فى المدن الإسبانية من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب تجد معالم كثيرة تعكس وتجسد مدى وقوة هذا الترابط والتأثر فهناك العديد من المبانى والعادات والملامح والتقاليد الموجودة فى إسبانيا والمأخوذة بالأساس من الحضارة العربية".
وأضاف أن هناك الآلاف من الكلمات الإسبانية والتى تزيد عن 3 آلاف كلمة مأخوذة من اللغة العربية.
وفى سياق متصل تحدث أيضا عن أوجه الترابط بين مصر وإسبانيا، قائلا إن هناك أوجه للتشابه والترابط بين شعبى الدولتين فكلاهما يحب الحياة والسهر بالليل وتناول المأكولات والمسليات.
واختتم حديثه حول مكانة مدينة الإسكندرية وما تمتلكه من تراث وحضارة فريدة فهى مركز فكرى حضارى عالمى.
تشارك فى الدورة الحالية للأسبوع الثقافى الإيبيروأمريكى كل من الأرجنتين، إسبانيا، باراجواى، بوليفيا، البرازيل، تشيلى، كولومبيا، الإكوادور، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواى وفنزويلا، وللعام الثانى على التوالى، تقدم 16 دولة من دول إيبيروأمريكا برنامجا للأنشطة الثقافية فى الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر "أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثانى" بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير معاهد ثربانتس بمصر: الحضارة الإسلامية أثرت فى إسبانيا بقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.