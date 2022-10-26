مدير معاهد ثربانتس بمصر: الحضارة الإسلامية أثرت فى إسبانيا بقوة 

جدة - نرمين السيد - أكد خوسيه مانويل الباباستور مدير معاهد ثربانتس بمصر، التأثير الكبير للحضارة الإسلامية والعربية فى أسبانيا، موضحا أن اسم العاصمة الإسبانية "مدريد" مأخوذ من أصل عربى وهو كلمة "مجرى" بما يعكس ويؤكد حجم الترابط والتأثير العربى والإسلامى فى إسبانيا.





وأضاف خوسيه، على هامش فعاليات الأسبوع الأيبيروأمريكى بالإسكندرية، إلى تعدد أوجه التأثير والترابط بين الحضارة العربية والإسلامية وإسبانيا فيظهر ذلك فى العمارة والفنون وفى الموسيقى والآداب.

وتابع حديثه: "عندما تتجول فى المدن الإسبانية من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب تجد معالم كثيرة تعكس وتجسد مدى وقوة هذا الترابط والتأثر فهناك العديد من المبانى والعادات والملامح والتقاليد الموجودة فى إسبانيا والمأخوذة بالأساس من الحضارة العربية".

وأضاف أن هناك الآلاف من الكلمات الإسبانية والتى تزيد عن 3 آلاف كلمة مأخوذة من اللغة العربية.

وفى سياق متصل تحدث أيضا عن أوجه الترابط بين مصر وإسبانيا، قائلا إن هناك أوجه للتشابه والترابط بين شعبى الدولتين فكلاهما يحب الحياة والسهر بالليل وتناول المأكولات والمسليات.

واختتم حديثه حول مكانة مدينة الإسكندرية وما تمتلكه من تراث وحضارة فريدة فهى مركز فكرى حضارى عالمى.

تشارك فى الدورة الحالية للأسبوع الثقافى الإيبيروأمريكى كل من الأرجنتين، إسبانيا، باراجواى، بوليفيا، البرازيل، تشيلى، كولومبيا، الإكوادور، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواى وفنزويلا، وللعام الثانى على التوالى، تقدم 16 دولة من دول إيبيروأمريكا برنامجا للأنشطة الثقافية فى الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر "أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثانى" بالإسكندرية.