ZTE الأكثر ابتكارا فى Network X 2022

أصدرت ZTE حل Time Promised Communication الذى يدمج التحكم الدقيق المتعلق بالشبكات الحساسة للوقت على النحو المحدد فى 3GPP الإصدار 16.
يجمع حل TPC بين البرامج والأجهزة لحل زمن انتقال الشبكة والارتعاش الناجم عن تعارضات حركة المرور وتداخل الاتصالات بشكل فعال، يتم دمجه مع تقنية التقطيع لتقليل زمن انتقال 5G من طرف إلى طرف، مما يضمن تحديد شبكة الاتصالات، بدلا من الكابلات الضوئية، يتيح حل TPC الوصول المرن إلى الميل الأخير، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف إنشاء شبكة الاتصالات، إنه يسرع نشر الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويساعد صناعة الطاقة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لذروة الكربون وحيادية الكربون.
تقام جوائز Network X لعام 2022 من قبل Informa، وهى مجموعة من الفعاليات الدولية الرائدة والخدمات الرقمية والمعرفة الأكاديمية، لتكريم الإنجاز والابتكار والتميز فى صناعة الاتصالات.
تجمع Network X هذا العام بين 5G World وBBWF "المنتدى العالمى للنطاق العريض" وTelco Cloud التى تم إطلاقها حديثا لتجمع بين الأسواق الثابتة والمتنقلة فى مكان واحد.
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