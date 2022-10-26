إيلون ماسك يخطط لإغلاق صفقة تويتر.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - إيلون ماسك

ووفقًا لوكالة "رويترز"، انتهت البنوك التى التزمت بتمويل شراء إيلون ماسك لـ "تويتر" من تجميع اتفاقية تمويل الديون النهائية وهى فى طور التوقيع على المستندات اللازمة.

تعهد ماسك بإغلاق الصفقة عبر مكالمة هاتفية يوم الاثنين مع المصرفيين الذين يساعدون فى تمويل الصفقة، وفقًا للتقرير.

رفض تويتر التعليق، ولم يتسنَّ الاتصال بمحامى إيلون ماسك للتعليق.

قفزت أسهم تويتر بعد الأخبار وتم تداولها على ارتفاع 3% عند 52.95 دولارًا يوم الثلاثاء، بالقرب من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا.

تعهد ماسك بتقديم 46.5 مليار دولار فى شكل تمويل للأسهم والديون من أجل الاستحواذ، والذى يغطى سعر 44 مليار دولار وتكاليف الإغلاق.

التزمت البنوك، بما فى ذلك "مورجان ستانلى"و"Bank of America Corp"، بتقديم تمويل ديون بقيمة 13 مليار دولار لدعم الصفقة.

وسيقدم المستثمرون فى الأسهم، بما فى ذلك لارى إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل.

سيؤدى إغلاق الصفقة إلى توقف أشهر من التكهنات بأن إيلون ماسك سوف يتخلى عن عملية الاستحواذ.

وصف ماسك نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير وانتقد نهج تويتر فى مراقبة المحتوى العنيف أو البغيض، مما أدى إلى حظر العديد من الأصوات البارزة.