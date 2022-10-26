توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم الحمل تخلص من القلق والتوتر وركز فى عملك، وادعم شريك حياتك وأسرتك وأفراد عائلتك. الثور لا تستسلم للكسل جدد طاقتك واستعيد نشاطك لتُحسن مستواك فى العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك. الجوزاء تماسك لتتخطى كافة المعوقات وتكمل طريقك، وكن قريبًا من شريك حياتك وساعده فى كافة الأمور. السرطان اجتهد فى عملك لتحقق أهدافك، وحافظ على علاقات الصداقة فهى علاقات نبيلة وصادقة. الأسد تعاون مع زملائك وشاركهم الرأى فهذا فى مصلحة العمل، وقدم المساندة والنصيحة لشريك حياتك. العذراء استغل الفرص المتاحة أمامك واحرص على تحسين دخلك المادى، وحاول التخلص من الضغوطات لتكمل الطريق. العقرب واصل السعى ولا تتوقف عن المحاولة أبدًا، وافعل أشياء تحبها لتُحسن حالتك المزاجية. الميزان احرص على إنهاء كافة المشكلات فى العمل، واهتم أكثر بأفراد أسرتك واستمع لهم ووجّههم. الجدى قلل نفقاتك وادخر فى أموالك، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك واقضى وقتًا لطيفًا معه. القوس سيطر على أعصابك وكن هادئًا لتؤدى عملك على الوجه المطلوب، وكن إيجابيًا فى حياتك العاطفية والأسرية وفكر بعقلانية. الحوت انجز مهام عملك على الوجه الأمثل ولا تؤجلها، وخصص وقتًا لراحتك واخرج فى نزهة لتهدأ قليلًا. الدلو طّور من نفسك واكتسب مهارات جديدة لتصل إلى ما تريد، وتواصل مع أصدقائك وتعامل بطريقة جيدة معهم.

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