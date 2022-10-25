بعد نشر الإعلانات التشويقية.. موعد طرح جهاز Xiaomi Book Air 13 من شاومى

جدة - نرمين السيد - وتنظم شاومى مؤتمرها القادم 27 أكتوبر الجارى، لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 12 مع إصدار جديد من اجهزة الحاسب الآلى فائقة النحافة Xiaomi Book Air.

وأظهرت التفاصيل التى جاءت من "JD.com" عن المواصفات الرئيسية للجهاز، حيث تقدم شاومى هذا الإصدار بشاشة OLED، بحجم 13.3 إنش ودقة عرض 2880 فى 1800 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتدعم معدل تحديث 16:10.

وتقدم شاومى جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل، على أن يأتى النموذج الرئيسى من الجهاز برقاقة Core-i5.

ويأتى النموذج الأعلى برقاقة Core-i7 ويحتوى على ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام فى ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيحا بايت.