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جدة - نرمين السيد - وتنظم شاومى مؤتمرها القادم 27 أكتوبر الجارى، لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 12 مع إصدار جديد من اجهزة الحاسب الآلى فائقة النحافة Xiaomi Book Air.
وأظهرت التفاصيل التى جاءت من "JD.com" عن المواصفات الرئيسية للجهاز، حيث تقدم شاومى هذا الإصدار بشاشة OLED، بحجم 13.3 إنش ودقة عرض 2880 فى 1800 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتدعم معدل تحديث 16:10.
وتقدم شاومى جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل، على أن يأتى النموذج الرئيسى من الجهاز برقاقة Core-i5.
ويأتى النموذج الأعلى برقاقة Core-i7 ويحتوى على ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام فى ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيحا بايت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نشر الإعلانات التشويقية.. موعد طرح جهاز Xiaomi Book Air 13 من شاومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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