كأنها خرجت من كابوس مخيف.. سمكة قرش تثير الدهشة على مواقع التواصل (صورة)

جدة - نرمين السيد - عثر الصياد الأسترالى جيسون مويس خلال رحلة صيد على سمكة قرش أثارت الدهشة، وذلك ضمن الكثير من الغرائب الأخرى تالتى وجدها فى قاع المحيط طوال 35 عامًا قضاها فى مجال الصيد.





وأثارت الصورة التى نشرها على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى دهشة مستخدمى الإنترنت. وتُظهر الصورة سمكة قرش غريبة الشكل تبدو وكأنها خرجت من كابوس مخيف بعينيها اللتين تقشعر لهما الأبدان، وما يبدو كابتسامة شيطانية، بحسب ما وصفها البعض. وبلغ طول السمكة 4 أقدام، وتتميز بلونها الداكن وجلدها السميك والخشن للغاية، وعينيها الخضراوتين اللتين تتوهجان تحت ضوء الشمس، بحسب "CNN عربى". وانتشرت صورة سمكة القرش عبر مختلف المنصات الإعلامية عبر الإنترنت، وأوضح الصياد أنه فوجىء بالاهتمام الذى تلقته الصورة، إذ يتم اصطيادها :سمكة القرش" بشكل شائع بالمياه العميقة، لافتًا إلى أنه يعتقد أن ما كان محيرًا، ومثيرًا للفضول يتمثل بعينيها وفمها غريب الشكل. وعن مصير السمكة، فأشار مويس إلى أنها مُنحت لعالم بغرض إجراء الأبحاث.

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