احذفها فى الحال.. جوجل تحذر من 16 تطبيقا شهيرا لأندرويد

جدة - نرمين السيد - يحتاج الملايين من مستخدمى نظام أندرويد" إلى التحقق مجددًا من هواتفهم بحثًا عن أكثر من مجموعة من التطبيقات الخطيرة التى تم حظرها من متجر "جوجل بلاى"، وفق ما أفادت به صحيفة "إكسبريس".





وقام أكثر من 20 مليون مستخدم "أندرويد" بتنزيل 16 تطبيقًا من متجر "جوجل بلاى"، والتى كانت تخفى سرًا برامج ضارة، وحملت التطبيقات الشائعة، التى تم تنزيل أحدها أكثر من 10 ملايين مرة فقط، بسلسلة البرامج الضارة الجديدة Clicker، التى يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.

وتوصل خبراء الأمن فى McAfee إلى هذا الخطأ الجديد، وأبلغوا "جوجل" بالنتائج التى توصلوا إليها مع حذف التطبيقات لاحقًا من متجر "بلاى".

فإذا قمت بتنزيل أى منها قبل إزالتها بواسطة "جوجل"، فستظل موجودة على جهاز "اندرويد" الخاص بك"، وهذا يعنى أنه من الضرورى لأى مستخدم متأثر حذف تطبيقات "الخطيرة هذه على الفور.

ويستطيع أولئك الذين لا يلتزمون بهذه النصيحة أن يروا موارد أجهزتهم تنضب بينما تعمل البرامج الضارة فى الخلفية.

وقد يؤدى ذلك إلى انخفاض فى الأداء إلى جانب استنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من بيانات الهاتف المحمول الشهرية.

وأوضح McAfee فى منشور بالمدونة أن فريق الأبحاث حدد مؤخرًا برنامج Clicker، الضار الجديد الذى تسلل إلى "جوجل بلاى"، وفى المجموع، تم تأكيد 16 تطبيقًا كانت موجودة سابقًا على "جوجل بلاى"، تحتوى على حمولة ضارة مع 20 مليون منشأة مفترضة، بحسب ما ذكرته "العربية".

وأخطر باحثو الأمن فى McAfee جوجل، وجميع التطبيقات المحددة لم تعد متوفرة على متجر تطبيقات جوجل، المستخدمون محميون أيضًا بواسطة Google Play Protect.

وكانت التطبيقات الأكثر شيوعًا التى تحتوى على برنامج Clicker الضار هى الكاميرا عالية السرعة "أكثر من 10 ملايين عملية تنزيا" وSmart Task Manager/DxClean "أكثر من 5 ملايين عملية تثبيت"، و Flashlight + "أكثر من مليون مستخدم.

وسيواجه أى شخص قام بتنزيل تطبيق DxClean مفاجأة سيئة بشكل خاص، حيث ادعى التطبيق أنه يهدف إلى المساعدة فى تحسين أداء الهاتف والتوقف عن مشاكل الإعلانات المزعجة، ولكنه فعل عكس ذلك تمامًا.