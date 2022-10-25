دراسة حديثة: الحياة المبكرة على المريخ قضت على نفسها قبل أن تتطور

جدة - نرمين السيد - أشارت دراسة حديثة إلى أن الحياة المبكرة على المريخ ربما قد تكون قد قضت على نفسها خلال بداياتها على الكوكب الأحمر، وهو أمر شبيه لما حدث على كوكب الأرض، رغم أن الحياة على كوكبنا استطاعت التطور والاستمرار.





ويوجد دلائل على أن المريخ كان رطبًا ودافئًا، وكان له غلاف جوى، بين 3.7 مليار و4.1 مليار سنة، كما كان يحتوى أيضًا على المياه، فإذا كان هذا صحيحًا، فربما كان المريخ صالحًا للعيش، "بالرغم من أن هذا لا يعنى بالضرورة أنه كان مأهولًا".

وكشفت الدراسة التى نشرت فى مجلة "Nature Astronomy" أن المريخ فى وقت مبكر ربما كان مضيافًا لنوع من الكائنات الحية تعرف بـ "الميثانوجينات" التى تزدهر فى البيئات القاسية على كوكب الأرض، وتعيش هذه الكائنات فى أماكن مثل الفتحات الحرارية المائية فى قاع المحيط، حيث تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية من بيئتها، وتطلق غاز الميثان كمنتج نفايات.

ولفتت الدراسة، التى اعتمدت على محاكاة حاسوبية، إلى أن الميكروبات قد تكون ازدهرت فى الصخور المسامية اللامعة التى تحميها من الأشعة فوق البنفسيجية والأشعة الكونية، وكانت البيئة تحت الأرض ستوفر كذلك جوًا منتشرًا ودرجة حرارة معتدلة سمحت للميثانوجينات بالاستمرار.

ووجد العلماء أن هذا العدد المتزايد من الميكروبات لم يكن بإمكانه الاستمرار، بسبب كميات الميثان التى كانت تنتجها، وقال "بوريس سوتيرى"، المؤلف الرئيسى للدراسة، إنه فى غضون عشرات او مئات الآلاف من السنين، كان الغلاف الجوى للمريخ قد تغير تمامًا، حيث شهد برودة عالية، بحسب ما ذكره موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وحدث التبريد نتيجة غازات الاحتباس الحرارى، فقد عمل الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون للحفاظ على دفء الكوكب، ولكن نظرًا لأن الميثان كان يحل محل الهيدرجين بشكل أساسى، فقد أصبح احتجاز الحرارة أكثر صعوبة، مما سمح للكوكب بأن يبرد.

وأضاف: "المشكلة التى قد تكون واجهتها هذه الميكروبات بعد ذلك هى أن الغلاف الجوى للمريخ اختفى تقريبًا، وأصبح ضعيفًا، ما يؤدى إلى افتقار مصدر طاقتها".