قبل أيام من طرحه.. مواصفات وسعر «OnePlus Nord N300»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف وان بلس جديد الذى يحمل اسم "Nord N200 5G" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة مع جودة عرض HD +. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل، وعدسة عمق 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. يتم طرح الهاتف "OnePlus Nord N300" فى 3 نوفمبر المقبل، بسعر يبلغ 228 دولارا أمريكيا أى حوالى 4500 جنيه مصرى.

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