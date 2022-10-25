مسيرة لمصاصى الدماء فى شوارع المكسيك

جدة - نرمين السيد - وعادت مسيرة الزومبى من جديد لشوارع مكسيكو ستى من خلال تجمع الآلاف وهم يرتدون أزياء وأقنعة مصاصى الدماء.

وتزامنا مع الاحتفال بعيد "كوينسينيرا المكسيكى" التقليدى، قرر الأفراد النزول فى المسيرة التى تدعى "زومبى ووك"، وخصوصا بعد توقفها لمدة 3 سنوات بسبب تفشى جائحة كورونا.

وقال ليو باراد، منظم مسيرة الزومبى: "نحتفل بذكرى تأسيس العرض الـ 15، لذا اخترنا موضوع كوينسينيرا المكسيكى التقليدى هذا العام الذي يعد نسخة أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد الميلاد الـ 16".

واستعان المشاركون بملابس مصاصى الدماء كما استعانوا بأدوات التجميل المرعبة.

يذكر أن بداية أول مسيرة زومبى فى المكسيك ترجع إلى 2007، وذلك بعد 4 سنوات من أول مسيرة زومبى فى كندا خلال عام 2003.