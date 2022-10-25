كسوف الشمس (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ونشر معهد البحوث الفلكية عبر صفحته على "فيسبوك" البث المباشر لظاهرة كسوف الشمس.

وحذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لـ كسوف الشمس المرتقب اليوم الثلاثاء، والذى تشهده الكرة الأرضية ويُرى فى مصر.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين من الممكنأن يعرِّض العين لأشعة الشمس الضارة، مما يتسبب فى تلف العين.

ودعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس اليوم الثلاثاء، بمرصد حلوان، بالقاهرة، لافتا إلى أنه سيفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

ويستغرق كسوف الشمس فى مصر اليوم منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا، بدءا من الساعة الـ 10 و58 دقيقة و10 ثوان فى صورة كسوف شبه ظلى حيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كما سيكون أيضا، حتى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان ظهرا.