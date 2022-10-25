موعد بداية كسوف الشمس الجزئى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - بدأت أول مرحلة من الكسوف الجزئى للشمس فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وهو الكسوف الثانى والأخير لعام 2022، الذى تشهده الكرة الأرضية اليوم وهى مرحلة (الكسوف شبه ظلي) ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.





وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفيها يغطى قرص القمر حوالى 86٪ من قرص الشمس، وينتهى الكسوف (ككسوف شبه ظلي) فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئى من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.

وفى مصر، ستكون السلوم أول مدينة مصرية ترى الكسوف الجزئى للشمس فى الساعة 11 و54 دقيقة ظهرا، وآخر مدينة هى أبوسمبل فى الساعة 12 و27 دقيقة ظهرا.

أما فى القاهرة، سيبدأ الكسوف الجزئى للشمس من الساعة 12 ظهراً تقريباً، وذروته فى تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريباً، وفيها يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس، وينتهى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

وستكون أطول فترة لكسوف الشمس الجزئى هى ساعتان و23 دقيقة فى مدينتى العريش وطابا، وأقصر فترة للكسوف ستكون ساعة و59 دقيقة فى مدينة أبوسمبل.

وتشجيعا للجمهور من الباحثين وهواة الفلك لرصد ومتابعة هذا الكسوف الجزئى للشمس الذى لن يمكن رؤيته فى مصر مرة أخرى إلا فى يوم 2 أغسطس 2027، سيتم تنظيم عدة فعاليات لرصد تلك الظاهرة، حيث يفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان) أبوابه بالمجان بدون أى رسوم فى الساعة 12 ظهرا وسيكون هناك فريق بحثى مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وينظم المعهد فعاليات أخرى لرصد كسوف الشمس ببهو معابد الأقصر، وبمرصد القطامية الفلكى والمركز الإقليمى للمعهد بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، والمركز الإقليمى للزلازل بأسوان.

كما تنظم الجمعية المصرية لعلوم الفلك برئاسة المهندس عصام جودة فعالية لرصد ومتابعة كسوف الشمس الجزئى وذلك فى مكتبة مصر الجديدة بالقاهرة، ومكتبة الإسكندرية، ستبدأ من الساعة 30ر11 صباحا وسيتم الرصد باستخدام أجهزة التليسكوب، وستشمل تذكرة دخول القصر حضور الفعالية، فيما ستكون بالمجان فى مكتبة الإسكندرية .

وكانت الكرة الأرضية قد شهدت فى 30 أبريل الماضى أول كسوف جزئى للشمس فى 2022 لم ير فى مصر وغطى ظل القمر حوالى 64% من مساحة قرص الشمس.

وحدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض فى خط مستقيم، بحيث يمر القمر بينها وبين الشمس مما يؤدى إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلى للشمس عندما يكون القطر الزاوى للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.