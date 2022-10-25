أخلاقنا الجميلة.. كيف تحتوى زوجتك الحزينة؟ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى خطوات مهمة لاحتواء الزوجة وقت شعورها بالحزن، وذلك تضامنا مع الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أخلاقنا الجميلة".
وعند شعور الزوجة بالحزن يجب على الزوج احتوائها من خلال خطوات عدة، منها معرفة السبب الحقيقى لحزنها.
كما يجب على الزوج منحها الشعور بالمودة والأمان، بالإضافة إلى السماح لها بالتعبير عن نفسها.
ومهما كانت المشكلة التى تسبب لها الحزن، حذر الخبراء من التقليل من مشاكلها.
ويمكن للزوج القيام بالمهام المسؤولة عنها التى تتسبب فى إرهاقها بدلا منها، وأيضا الخروج معها لاستنشاق الهواء مثل نزهة أو عزومة وغيره.
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