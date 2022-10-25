عاجل- عودة واتساب للعمل

جدة - نرمين السيد - واستقبل بعض الأفراد عدد من الرسائل من الآخرين وإرسال غيرها، كما أشار خبراء التقنية إلى أن التطبيق يعود للعمل تدريجيا لدى المستخدمين.
وقدم مستخدمو التطبيق فى صباح اليوم الثلاثاء، شكوى عن تعطل التطبيق، لوجود عطل تقنى به.
وأشار المستخدمون إلى أن الرسائل الفردية كانت لا تصل إلى الشخص الآخر، وذلك من خلال ظهور علامة واحدة بدلا من اثنين.
وتسبب عطل واتساب فى توقف إرسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات.
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