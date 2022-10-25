كسوف الشمس.. النظر بالعين المجردة يصيبك بالعمى (فيديو)

كسوف الشمس فى مصر
وأضاف القاضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»: «تجنبوا النظر للشمس بالعين المجردة فى فترة كسوف الشمس، والكسوف مرتبط بالشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض ما يحجب نور الشمس على الأرض، وقد يكون جزئيا أو كليا أو حلقيا، وما سيحدث اليوم هو كسوف جزئى وسيصل إلى نسبة 45% من تغطية قرص الشمس، وسيكون أخر كسوف بمصر هذا العام».
وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «لن نرى كسوف شمس أخر مرة أخرى فى مصر، إلا فى أغسطس 2027، وسيكون كسوفا كليا مركزه منطقة الأقصر، وبدأنا الاستعداد له كظاهرة سياحية ترويجية لمنطقة الأقصر».
وأشار، إلى أن المعهد نسّق مع الاتحاد الدولى للفلك وتم تأسيس بمركز تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديث المناهج فيما يتعلق بتخصصات الفلك وعلوم الفضاء، إذ إن هناك أجزاء كثيرة ليست صحيحة أو منقوصة أو أن البيانات ليست كاملة، وجرى عقد أكثر من دورة تدريبية لمدرسى العلوم فى نطاق القاهرة الكبرى وجارى تعميمها على أنحاء الجمهورية».
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