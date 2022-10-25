حلاق يحول الرؤوس إلى مكعبات ثلج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأثارت تلك الفيديوهات حالة من الدهشة لدى المشاهدين بسبب تحويل رؤوس الزبائن إلى مكعبات الثلج. ويوجد فى ألمانيا حلاق يقيم بمدينة هانوفر، والذى يجعل رؤوس الزبائن تشبه مكعبات الثلج العملاقة. ولم يكتفى المصفف بهذا القدر بل يضع أشياء أخرى غريبة على رأس الزبائن مثل دبابيس، وعش دجاجة، ومكرونة وسجائر. وبالفعل اعتقد المشاهدون أنه يحول الزبائن إلى مكعب ثلج، ولكنهم لم يدركوا أنها مادة هلامية. @ahmad.friseur #viral #fypシ #foryou #fyp ♬ Ça Ça Ça - Elsen Pro @ahmad.friseur #viral #fypシ #foryou #fyp ♬ Ça Ça Ça - Elsen Pro @ahmad.friseur #foryou #tiktok #? #fypシ #viral #trending ♬ Life Is Good (feat. Drake) - Future

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