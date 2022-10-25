عاجل- واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف بدءا من اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، أن من بين الهواتف التى سيتوقف الدعم عنها iPhone 5 وiPhone 5C، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "The Economic Times".

ويتعين على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، فى حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائى.

وأشار مركز مساعدة واتساب إلى أن مستخدمى هواتف آيفون سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12، أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلى أحدث.

ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك، لابد من الانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار "حول الهاتف" لمعرفة الإصدار، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه كى يتسنى لك متابعة استخدام واتساب.