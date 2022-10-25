للمستخدمين فى الخارج.. vivo تطلق نظام تشغيل Funtouch OS 13

جدة - نرمين السيد - يتيح نظام التشغيل Funtouch OS 13 للمستخدمين مزيدًا من التحكم البصرى فى شاشتهم الرئيسية. باستخدام ميزة الرمز أحادى اللون، يمكن للمستخدمين الآن تغيير لون أيقونات الشاشة الرئيسية الخاصة بهم لتتناسب مع واجهات ورق الحائط والنظام والتطبيق، مما يفتح العنان لإبداعهم وتعبيرهم عن أنفسهم.

علاوة على ذلك، يسمح النظام الجديد للمستخدمين بتخصيص الألوان على واجهة مستخدم نظامهم والتطبيقات المدمجة، بما فى ذلك لوحات الإشعارات والتحكم فى مستوى الصوت والآلة الحاسبة والساعة، يمكنه استخدام اللون من خلفية الشاشة والمظهر المفضلين للمستخدمين لتحديد لون اللون المناسب، وتطبيقه على واجهة التطبيق لتحويل الجهاز بمظهر ومظهر شخصى أكثر.

مزيد من الحماية والأمن

تساعد ميزة تثبيت التطبيق الجديدة فى الحفاظ على أمان البيانات الحساسة، مما يوفر للمستخدمين راحة بال أكبر فيما يتعلق بأمنهم وخصوصيتهم، عندما يستخدم شخص آخر الجهاز، تحافظ وظيفة التثبيت ذات المستويين على عرض التطبيق المختار وتمنع الوصول إلى التطبيقات الأخرى على الجهاز، تتيح هذه الميزة مرونة أكبر، مما يسمح للمالك بتعيين المعلمات والتحكم فى الإجراءات المسموح بها داخل التطبيق المثبت عندما يستخدم أشخاص آخرون الجهاز.

يسمح هذا التحديث أيضًا للمستخدمين بإخفاء الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى اختيار وصول التطبيقات المختلفة بشكل انتقائى إلى صور محددة، وبالتالى منع المشاهدة غير المرغوب فيها على أجهزتهم وزيادة تعزيز حماية الخصوصية.

عناصر تحكم محسنة وميزات سهلة الاستخدام لتوفير راحة أكبر

لإنشاء تجربة أكثر انسيابية لمستخدمى vivo، يتميز Funtouch OS 13 أيضًا بإدارة محسنة للتطبيقات، iManager، والتى يمكن أن تساعد على وجه التحديد فى مراقبة وقت استخدام التطبيق، إذا كان استخدام وحدة المعالجة المركزية مرتفعًا جدًا، فيمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذا التطبيق بنقرة واحدة، يمكن لـ iManager أيضًا منع ارتفاع درجة الحرارة عن طريق تقليل عدد التطبيقات النشطة وضبط تردد وحدة المعالجة المركزية استنادًا إلى ميزة تبريد الهاتف.

بالإضافة إلى تحديثات الطقس، تتميز لوحة القيادة أيضا ببطاقة AQI للمستخدمين المهتمين بالصحة الذين يرغبون فى التحقق على الفور من أحدث المعلومات المتعلقة بجودة الهواء مع توفر مؤشر PM2.5 مفصل.

مع تجربة التصوير الفوتوغرافى المتميزة المعروفة من vivo، من المتوقع إجراء ترقيات جديدة للصور والفيديو، يجعل محدد المنظر الاحترافى التصوير الفوتوغرافى أسهل مع حلقة تثبيت جديدة تساعد على تخفيف آثار الأيدى المهتزة.

كما قام نظام التشغيل الجديد بتحسين عملية تحرير الفيديو، مما مكن المستخدمين من كتم صوت الفيديو أثناء تحرير اللقطات وحتى إجراء تعديلات دقيقة على مستوى الصوت على كل جزء من الفيديو، مما يسهل إنشاء مقاطع فيديو احترافية.

وفيما يتعلق بضوابط إمكانية الوصول، تم إجراء تحسينات مع تصحيح الألوان وعكسها، فضلًا عن خيار إزالة الرسوم المتحركة للمستخدمين ذوى الاحتياجات الخاصة، مثل الإعاقات البصرية.

سيتوفر نظام التشغيل Funtouch OS 13 اعتبارًا من 24 أكتوبر 2022، بدءًا من X80 Pro. سيجلب vivo تدريجيًا نظام التشغيل Funtouch OS 13 إلى المزيد من المستخدمين حول العالم مع التجارب الأكثر ابتكارًا حتى الآن.