كيفية أداء صلاة كسوف الشمس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - كسوف الشمس 2022

كسوف الشمس فى مصر 2022... وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تعرض الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء، لـ كسوف الشمس 2022

ولفت المعهد إلى أن الكرة الأرضية، تشهد صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كسوفا جزئيا للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول، وعند اقتران هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن كسوف الشمس فى مصر اليوم يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

كسوف الشمس 2022.. يبدأ فى الساعة الـ 10 و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا ويبدأ كسوف الشمس 2022 كـ كسوف شبه ظلى حيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كما سيكون أيضا، عند نهايته كسوفا شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان.



كسوف الشمس 2022.. وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن كسوف الشمس اليوم يمكن رؤيته ككسوف جزئى فى أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وتابع معهد البحوث الفلكية: "سيتم تسجيل المرحلة القصوى من كسوف الشمس الجزئى 2022، فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا، بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس".

صلاة الكسوف

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، على موقعها الرسمى، لافتة إلى أن صلاتى الكسوف والخسوف هى من السنن المؤكدة عن النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم.

وقالت دار الإفتاء، فى فتوى لها: "عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا" متفق عليه.

صلاة كسوف الشمس 2022

صلاة كسوف الشمس... وأضافت الإفتاء: "صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، فى كل ركعة قيامان، وقراءتان فى القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، بالإضافة إلى ركوعين، وسجدتين".

صلاة الكسوف... وتابعت: "أعلى الكمال فى كيفية صلاة كسوف الشمس : "أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها فى الطول، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد فى اعتداله".

صلاة كسوف الشمس 2022

كيفية صلاة كسوف الشمس... واستطردت : "ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى مثل سورة آل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور فى الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول فى الطول فى كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

صلاة كسوف الشمس... ولفتت دار الإفتاء إلى أنه يجهر بالقراءة فى خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس، لأنها صلاة نهارية، مؤكدة أنه لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم".

توقيت صلاة الكسوف

وكشفت الإفتاء عن توقيت صلاة الكسوف، حيث قالت: "تصلى صلاة الكسوف بدءًا من الكسوف إلى ذهابه، ولا تُصلى حتى يرى الناس الكسوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي".

وأشارت إلى أنه إذا انتهى كسوف الشمس فلا تجوز الصلاة؛ لأنها مقيدة بسبب تزول بزواله، ولا يشرع قضاؤها.