مايكروسوفت تسجل أبطأ نمو ربع سنوى (الأاسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - من المقرر أن تسجل شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء أبطأ نمو ربع سنوى فى الإيرادات منذ أكثر من 5 سنوات، حيث شكك بعض المحللين فى قدرة الشركة على الحفاظ على توقعاتها السنوية فى مواجهة تباطؤ سوق أجهزة الكمبيوتر.





أدى ارتفاع التضخم هذا العام إلى إثارة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادى عالمى وأجبر المستهلكين والشركات على سحب الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما قلل من مبيعات بعض منتجات "مايكروسوفت" الرئيسية بما فى ذلك "ويندوز" ومجموعة "أوفيس".

إضافة إلى الضغط، ارتفع الدولار بأكثر من 17%، مما أثر على أرباح الشركات ذات العمليات العالمية الكبرى.

وتحقق مايكروسوفت أكثر من 50% من إيراداتها خارج الولايات المتحدة.

قال محللو جوجنهايم الأسبوع الماضي: "ستتجه كل الأنظار إلى قدرة مايكروسوفت على الحفاظ على توجيهات السنة المالية 23 فيما يتعلق بنمو الإيرادات من رقمين، والذى نعتقد أنه معرض للخطر".

وأوضح مصرف "UBS" السويسرى إن السهم يبدو أنه قد تم تسعيره إلى حد كبير فى تراجع محتمل عن التوقعات.

خفضت 15 شركة وساطة على الأقل أهدافها السعرية لعملاق البرمجيات فى أكتوبر، وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من الربع فى عام 2022.

انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 19.5% فى الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث Gartner.

قال دان رومانوف، كبير المحللين فى شركة Morningstar للخدمات المالية، إن تراخيص ويندوز تشكل حوالى 12% إلى 13% من عائدات Microsoft ومن المتوقع أن يؤدى تراجع سوق أجهزة الكمبيوتر إلى خفض مبيعاتها بمقدار 100 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يتم تعويض الضربة بشكل طفيف عن طريق وحدة الخدمات السحابية لشركة Microsoft Azure، والتى من المقرر أن تنمو بنسبة 20% فى الربع الأول، وفقًا لبيانات شركة "Refinitiv"، لبيانات السوق المالية والبنية التحتية.

تعد شركات البرمجيات أكبر عملاء الأنظمة الأساسية السحابية ويتم اعتبار نمو أعمالها بمثابة وكيل لقطاع الخدمات السحابية.