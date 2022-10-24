تحذير.. لا تنظر للشمس غدًا أثناء الكسوف لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأوضح معهد البحوث الفلكية أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحية للعين يمكن أن يعرضها لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب فى تلفها. ودعا المعهد الزائرين والجمهور لرصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس غدًا بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

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