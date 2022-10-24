صفع سيدة على وجهها.. تصرف غريب من وزير هندى يثير غصب واسع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا على زيارة لقرية هانجالا بمنطقة "تشاماراجاناجار" للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضى ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.
وأظهر مقطع فيديو انتشر كالنار فى الهشيم، لحظة اقتراب امراة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.
فما كان الوزير إلا أن رد عليها بلكمة على وجهها، ما تسبب بصدمة كبيرة للحاضرين، وفقًا لما نقلته "العربية".
ورغم ذلك لم تتراجع السيدة بل اقتربت من الوزير وظهرت وهى تلمس قدميه، بحسب ما نشرته قناة "إن دى تى فى" الهندية.
وام تمر فعلة الوزير مرور الكرام أبدا، بل أحدث حالة غضب عارمة فى الهند وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما دفع الوزير للاعتذار لاحقًا وتبرير ما جرى على أنها "حالة غضب".
فى حين انتشرت دعوات لإقالت فورًا، دون أى إجراء رسمى من السلطات.
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