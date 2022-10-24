جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، أن من بين الهواتف التى سيتوقف الدعم عنها iPhone 5 وiPhone 5C، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "The Economic Times".
ويتعين على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، فى حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائى.
وأشار مركز مساعدة واتساب إلى أن مستخدمى هواتف آيفون سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12، أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلى أحدث.
ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك، لابد من الانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار "حول الهاتف" لمعرفة الإصدار، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه كى يتسنى لك متابعة استخدام واتساب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف بدء من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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