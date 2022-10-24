«القبعات المضادة للغش».. طريقة جديدة لضبط أداء الامتحانات فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن صورًا أظهرت طلبة فى إحدى الكليات فى الفلبين، وهم يرتدون هذه القبعات التى تغطى رؤوسهم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد إلى أغطية وصناديق تغطى الرأس، بحيث لا تسمح للطالب بالنظر فى ورقة زميله الذى يجلس بجواره، وألهمت تلك التجربة كليات أخرى ليحذو حذو زملائهم.

وبدأ الأمر عندما طُلب من طلبة كلية مدينة ليغازى أن يرتدوا هذه الحلة الغريبة الشكل، لمنعهم من النظر إلى أوراق زملائهم فى الامتحانات.

وصنع الطلبة قبعات من أغراض منزلية والورق المقوى وحتى علب البيض، ووصل الأمر بأحدهم أن صنع نظارات أنبوبية الشكل لا تتيح له أكثر من النظر فى الورقة التى أمامه.

وأوضحت مارى أورتيز، أستاذة الهندسة الميكانيكية فى جامعة بيكول، أن فكرتها فعالة فى الواقع، مضيفة أنها استهلمت الفكرة من تكتيك اتبع فى تايلاند قبل 9 سنوات، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وبعدما طلبت من طلبتها أن يكونوا مبدعين فى ابتكار القبعات والأغطية التى يضعونها على الرؤوس لمنع الغش، نشرت أستاذة الهندسة الميكانيكية الصور على شبكات التواصل، وسرعان ما شاركها رواد هذه المواقع بشكل كبير داخل الفلبين وخارجها.

وقالت أنباء إن عدة كليات عدة كليات فى الفلبين اتبعت الأسلوب نفسه فى محاولة لمواجهة الغش فى الاختبارات.

واعتبرت أورتيز أن أداء طلبتها أفضل هذا العام، ودفعتهم ظروف الاختبارات المشددة على الدراسة بشكل أكبر.