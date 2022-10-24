اليوم.. «أبل» تطلق تحديثًا جديدًا

جدة - نرمين السيد - تكشف شركة "أبل" اليوم الإثنين، تحديث "آى أو أس 16.1" على نظام التشغيل، الذى يسمح لمستخدمى أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وتلفزيون "أبل" بالوصول إلى تطبيق "فيتنس +" الخاص باللياقة البدنية.





ويسمح هذا الوصول لمستخدمى أجهزة "أبل" التمتع بخدمات التطبيق حتى لو لم تكن لديهم ساعة "أبل ووتش"، مع العلم أن "فيتنس+" يعمل لقاء اشتراك مادى يبلغ 9.99 دولار شهريًا.

ويتضمن التحديث إطلاق مكتبة صور مشتركة على خدمة "آى كلاود" "وهى خدمة تخزين المعلومات السحابية"، حيث سيتمكن المستخدمون من إضافة وحذف الصور وتعديلها.

وكانت "أبل" أعلنت الأسبوع الماضى، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وسيكون التحديث متاحًا لمستخدمى أجهزة "آيفون 8" فما أحدث، وسيكون فيه مميزات تختلف عن التحديث السابق "آى أو أس 16" الذى أطلق فى سبتمبر الماضى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويشمل التحديث الجديد إضافة خانة "شحن بالطاقة النظيفة"، الذى يسمح للمستخدمين تحسين الشحن عندما تتوفر مصادر طاقة أكثر نظافة، بما يقلل من انبعاثات البصمة الكربونية لهواتف "آيفون".

وسيكون هذا الخيار موجودًا فى الإعدادات وتحديدًا فى رمز البطارية، حيث سيكون هناك اسم "Battery Health & Charging"، وأسفل نص صغير جاء فيه: "يحاول آيفون فى منطقتك أن يقلل من البصمة الكربونية من خلال طريق الشحن الانتقائى، عندما تتوفر كهرباء، ذات انبعاثات كربونية منخفضة".

ويتيح التحديث الجديد للمستخدم إنشاء مكتبة صور على "آى كلاود"، بحيث يمكنه دعوة ما يصل إلى 6 أشخاص إلى هذه المكتبة لإضافة الصور وتعديلها وحذفها وإبداء الإعجاب ببعضها، وتشمل المكتبة صورًا وفيديوهات.

ويستطيع المستخدم اختيار أى صور لديه على هاتفه وإرسالها بشكل تلقائى إلى المكتبة.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بقفل شاشة الآيفون فى التحديث الجديد، ستظهر له تنبيهات من خدمة الأنشطة الحية من أبل التى ستزوده بمعلومات فورية.

وتتضمن المعلومات آخر أخبار الألعاب الرياضية وتحديثات من تطبيقات خدمات النقل وتطبيقات إيصال طلبات الطعام إلى المنزل وغيرها من المعلومات.