أثناء مرور الشاحنات.. انهيار جسر فى الفلبين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاءت التقارير لتكشف عن انهيار جسر فى مقاطعة بانجاسينان، شمال فلبين، أثناء مرور عدد من الشاحنات والسيارات. وأوضحت أن تلك الواقعة تسببت فى إصابة 4 أشخاص كانوا على متن الشاحنتين بجروح فى الرأس، لكن حالتهم مستقرة. وجاء بالفيديو الكاميرا وهى ترصد لحظة عبور شاحنة ضخمة وخلفها شاحنة أخرى متوسطة الحجم فوق الجسم، وخلال لحظة انهار جزء من الجسر تحت ثقل الشاحنتين، وظهرت الشاحنتان وهما تسقطان أسفل الجزء الأوسط. وتوقفت السيارات على الجانبين وبدأ الركاب فى النزول وهم مصابين بالذعر، وذلك وفقا لما جاء فى وكالة "أسوشيتد برس".

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