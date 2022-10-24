تزامنا مع مبادرة المتحدة للطفل.. طرق تنمية المهارات الإبداعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى، وذلك تضامنا مع مبادرة المتحدة للطفل، أبرز الطرق المهمة لتنمية المهارات الإبداعية. ويجب على الآباء والأمهات تشجيع الأبناء على القراءة ورواية القصص، بالإضافة إلى الاشتراك فى الأنشطة المختلفة بعد المدرسة. ويساعد الخروج فى الرحلات الإبداعية والاستكشافية فى تنمية مهارات الطفل، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب المحفزة للإبداع والتشجيع على ألعاب التركيب والبناء. ومن بين الطرق المسؤولة عن تنمية المهارات الإبداعية: الشعور بالغير والمودة المتبادلة مع الآخرين، والطهى مع الأطفال وممارسة الرياضة، واستخدام الأجهزة التقنية بشكل صحيح وباعتدال.

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