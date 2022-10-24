الفلك: كسوف الشمس غدا لن يتكرر رؤيته بمصر إلا فى 2027

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن الكسوف الجزئى للشمس الذى سيحدث غدا الثلاثاء، لن تمكن رؤيته فى مصر مرة أخرى إلا فى يوم 2 أغسطس 2027.





وأضاف القاضى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن المعهد أنهى استعداداته لاستقبال الجمهور من المتخصصين وهواة الفلك، لمتابعة ورصد الكسوف الجزئى للشمس، وهو الكسوف الثانى والأخير لعام 2022، الذى يمكن رؤيته فى القاهرة الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1444.

وأوضح أن ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة ستكون فى تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبًا، حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس، وينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

ولفت إلى أن أكبر قدر من الكسوف ستشهده مدينة العريش بنسبة 39.7% ومدته نحو ساعتين و23 دقيقة، وأقل قدر سيكون فى مدينة أبوسمبل بنسبة 23% ومدته نحو ساعة و59 دقيقة.

وتشهد الكرة الأرضية، غدا، كسوفا جزئيا للشمس سيبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلى ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهى ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئى فى كل من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.