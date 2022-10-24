شاشة منحنية.. شاومى تطرح «+ Redmi Note 12 Pro» بتصميم أنيق

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مزايا هاتف "+ Redmi Note 12 Pro" الجديد، حيث تمتع بالإمكانيات الفائقة التى تجعله منافسا لغيره من الهواتف. ويأتى هاتف شاومى الجديد بشاشة منحنية من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.67، وبدقة 1440 بيكسل. ويزود بكاميرا خلفية رباعية، وتأتى الرئيسية منه بدقة 200 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعرى للعمق والماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وغيرها أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 500 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع السلكى بقوة 210 وات. ويتم إطلاق هاتف "+ Redmi Note 12 Pro" ضمن سلسلة هواتف ريدمى "Redmi Note 12" حيث تعد أكثر تميزا بين الهواتف لكونه يحصل على تصميم أنيق.

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