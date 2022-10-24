خطوات لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويرسل فيسبوك للمستخدمين العديد من التنبيهات ويحثهم على تفعيل عوامل الأمان المختلفة لتوفير حماية بياناتهم وصورهم.

وهناك طريقة تساعد المستخدمين فى حماية حسابات فيسبوك من السرقة، ونصح الخبراء بتفعيلها لعدم التعرض للاختراق او سرقة الحسابات الشخصية.

وأشار الخبراء إلى أنه يجب على المستخدمين استخدام فحص الأمان لمراجعة وإضافة المزيد من الأمان إلى الحسابات.

وبمجرد إجراء فحص الأمان يجب على المستخدم إجراء تغييرات على ما يحدث عند تسجيل الدخول، ويتطلب الأمر مراجعة كلمة المرور وجعلها قوية ومعقدة وتشغيل المصادقة الثنائية وتمكين تنبيها تسجيل الدخول.

ولتشغيل فحص أمان فيسبوك يجب الدخول أولا إلى التطبيق والنقر على الأسطر الثلاثة، واختيار الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات وبعدها النقر فوق الأمان وتسجيل الدخول أو كلمة المرور والأمان.