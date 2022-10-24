بريطانية تستيقظ على ثعبان يتسلل غرفة نومها

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جدة - نرمين السيد - وتفاجأت السيدة برؤية ثعبان من سلالة "الذرة" وبطول 3 أقدام، وهو يدخل غرفة نومها.
وجاء الثعبان يتسلل إلى منزل السيدة الواقع فى منطقة باسيلدون داخل مقاطعة إسيكس، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشارت البريطانية إلى أنها استيقظت بالصدفة عند شعورها بالبرد حتى تغلق نافذة غرفتها، وتعرضت للصدمة عند رؤيته.
وخرجت السيدة مسرعة وأغلقت باب غرفتها خلفها ثم تواصلت مع فرع الجمعية الملكية للحفاظ على الحيوانات حتى تنقذها.
وعند وصول عضو الجمعية بدأ فى تفتيش الغرفة ولكنه لم يعثر على شىء، وأخبرها أنه من سلالة غير سامة لذا لا داع للقلق بل يمكن الاحتفاظ به كحيوانات أليفة.
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