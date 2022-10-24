تراجع كبير فى ثروة إيلون ماسك (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفت الموقع إلى أن ثروة إيلون ماسك بلغت الآن 209 مليارات دولار، وهذا أكثر من صافى ثروة المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجى برين، والبالغة 107 مليارات دولار.

وكشف الموقع عن أن ثروات إيلون ماسك بلغت ذروتها عند 320 مليار دولار فى نوفمبر 2021، إلا أن مجلة فوربس قدرت هذا الأسبوع أن صافى ثروته، المرتبط إلى حد كبير بسهم تسلا، يبلغ الآن حوالى 209 مليارات دولار.

وأشار موقع businessinsider إلى أن ثروة ماسك تراجعت بنسبة 35% فى أقل من عام وانخفضت بمقدار 28 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2022 وحده، لكنه لا يزال أغنى شخص فى العالم.

وشدد الموقع على أنه رغم من تضرر ثروته، فإن ماسك أفضل بحوالى 80 مليار دولار من بيل جيتس و71 مليار دولار على جيف بيزوس.