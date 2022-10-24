صلاة الاستسقاء.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - صلاة الاستسقاء

فى هذا الصدد، كشفت دار الإفتاء عن كيفية صلاة الاستسقاء، على موقعها الإلكترونى، لافتة إلى أن صلاة الاستسقاء تكون عبارة ركعتين مثل صلاة العيد، ويتم التكبير فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام.

صلاة الاستسقاء... وتابعت الإفتاء: "يتم بعد التكبيرة السابعة قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ومن السنة قراءة سورة الأعلى، وفى الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء، يتم التكبير 5 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وتُقرأ سورة الفاتحة، وبعدها سورة الغاشية".

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء تصلى جماعة مثل صلاة العيد تماما، وجهرا، ثم يقوم الإمام بعد الصلاة بالخطبة فى المصلين خطبة واحدة.

صلاة الاستسقاء.. اختلف العلماء فى وقتها، كما ذكرت الإفتاء، فمنهم من قال إن صلاة الاستسقاء تصلى فى نفس الوقت الذى تُصلى فيه صلاة العيد؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الاستسقاء فى جموع المسلمين، صلاها فى نفس وقت صلاة العيد.

وقت صلاة الاستسقاء اختلف عليه الفقهاء أيضا، فى قولهم إن صلاة الاستسقاء وقتها يكون بعد صلاة العيد إلى أن يؤذن العصر.. أما الرأى الثالث، وهو رأى الجمهور، فقد نص على أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد.

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء.. وأكد أصحاب هذا الرأى، أن المسلمين يستطيعون أداء صلاة الاستسقاء فى أى وقت ماعدا الأوقات المكروه فيها الصلاة، والتى تتمثل فى أوقات شروق الشمس وغروبها.

وقت صلاة الاستسقاء... ونص أصحاب هذا الرأى على أنه يتم اختيار الوقت الذى لا يكون المسلمون فيه مشغولين؛ كى يتمكن أكبر عدد منهم أن يحضر الصلاة، كما يستحب تأديتها بعد إحدى الصلوات الخمس.