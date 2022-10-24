3 ميزات «خفية» مهمة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - يعد تطبيق واتساب من أبرز تطبيقات المحادثات عالميًا، ويستخدم من الملايين بشكل يومى ودائم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو الميزات المخفية لهذا التطبيق، التى تسهل استخدامه اليومى.





3 ميزات خفية فى واتساب:

أولًا: محو الرسائل، وتعتبر القدرة على محو رسالة بعد إرسالها أحد إنجازات واتساب الكبرى فى الأعوام الأخيرة، وعلى عكس خدمات المراسلة الأخرى، عندما تحذف نصًا من مربع دردشة واتساب، فإنه يزيله للجميع، وليس للمستخدم فقط، بحسب "سكاى نيوز عربية".

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا قمت بإرسال رسالة إلى دردشة خاطئة أو إذا كانت رسالتك تحتوى على خطأ، فيمكنك مسح رسالة عن طريق فتح واتساب ثم الانتقال إلى الدردشة التى تحتوى على الرسالة، وبمجرد تحديد موقع الرسالة، ستحتاج إلى النقر عليها مع الاستمرار حتى يظهر "حذف"، وتضغط على "حذف" ثم "حذف للجميع".

سيتم استبدال الرسائل التى تم حذفها بنجاح لدى الجميع بالرسائل التالية: "تم حذف هذه الرسالة".

ثانيًا: الرسالة الخفية، وهى ميزة أخرى جيدة للخصوصية يجب أن يعرفها على واتساب، هى كيفية إرسال رسالة أو صورة او مقطع فيديو يختفى بعد فترة محددة.

وإذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فستجعل أى رسائل جديدة فى الدردشة تختفى بعد 7 أيام.

وللقيام بهذا، انتقل إلى الدردشة المحددة، ثم انقر فوق اسم الشخص فى الجزء العلوى من الدردشة، ثم انقر فوق "إخفاء الرسائل"، وانقر فوق "تشغسل"، ويمكنك أيضًا إرسال صورة او مقطع فيديو يتم إخفاءه بمجرد ان يشاهده المستلم مرة واحدة، ويعد هذا مفيد عند إرسال معلومات حساسة، مثل التفاصيل المصرفية.

ثالثًا: واتساب على الحاسوب، شئ آخر رائع فى واتساب هو أن الخدمة لا تقتصر على هاتفك المحمول فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدمها على جهاز لوحى أو كمبيوتر محمول.

ويوجد تطبيق متصفح يمكنك الوصول إليه كمستخدم واتساب، والذى يقوم بمزامنة كل شئ من هاتفك إلى الكمبيوتر المحمول.