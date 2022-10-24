توقعات الأبراج اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022.. نصائح مهمة فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

حافظ على طاقتك وحماسك واستعيد شغفك لتتفوق فى عملك، تحدث مع شريك حياتك وعائلتك وقدم لهم النصائح.

الثور

اجتهد فى عملك لتُحسن وضعك الوظيفى، وتعامل مع أفراد أسرتك وعائلتك بهدوء وسيطر على أعصابك، ولا تنفعل.

الجوزاء

استمر فى السعى حتى تصل إلى أهدافك، وكن قريبًا من عائلتك وتواصل معهم بشكل مستمر.

السرطان

تخلص من الخوف والقلق حتى لا يتأثر أدائك فى العمل، واحرص على إنهاء كافة المشكلات فى محيط الأسرة.

الأسد

ركز فى عملك لتتفوق فيه، وقدم الدعم لأسرتك وساندهم دائمًا.

العذراء

اكتسب مهارات جديدة وطّور من نفسك فى العمل، وتعامل مع شريك حياتك برفق وتناقش معه دون أثارة المشكلات.

العقرب

اسعى لحل كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل، وساعد شريك حياتك على تخطى العقبات وارشده للطريق الصحيح.

الميزان

اهدأ قليلًا والتقط أنفاسك لتستطيع المواصلة والقيام بمهام عملك، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

الجدى

اكمل الطريق لتصل إلى ما تريد ولا تيأس، وحافظ على علاقتك الطيبة بأصدقائك.

القوس

تمهل وادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها، وقيم علاقاتك بمن حولك بعقلانية.

الحوت

تعاون مع زملائك واستمع للنصيحة من أصحاب الخبرة، واخرج للتنزه، لتبتعد قليلًا عن الضغوطات.

الدلو

حافظ على نشاطك وانجز المهام المطلوبة منك فى العمل، واقترب من الأشخاص الإيجابيين من حولك فهذا الأمر مفيد لك.