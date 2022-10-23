فيديو يحبس الأنفاس.. البرق يضرب شابًا أردنيًا ويطرحه أرضًا

جدة - نرمين السيد - وأظهر المقطع الشاب وهو يصور هطول الأمطار فى منطقة "بصيرا" فى محافظ الطفيلة جنوب البلاد، وفقًا لـ "العربية". وخلال حديثه ضرب البرق هاتفه رفقة صوت عال بشكل مفاجئ وخاطف ما أدى إلى سقوط الهاتف من يده، ثم سمع يقول فى نهاية المقطع "البرق ضرب الهاتف، البرق ضربنى". وبحسب الفيديو، لم يصب الشاب بأى إصابات جراء ضربة البرق.

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