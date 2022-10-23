مزودة بإمكانيات فائقة.. مارك زوكربيرج يمتلك منازل بملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير لصحيفة "الصن" الإنجليزية الضوء على أبرز العقارات التى يمتلكها زوكربيرج الذى بلغت قيمة صافى ثروته فى مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات فى سبتمبر الماضى، حوالى 55.3 مليار دولار.

ويمتلك الرئيس التنفيذى لعملاق التواصل "ميتا" أكثر من 1400 فدان فى هاواى، وغالبًا ما يشاهد زوكربيرج هناك وهو يمارس أنشطة مثل رمى الرمح وركوب الأمواج.

وبجانب هاواى، يمتلك مارك أيضًا عدة منازل فى كاليفورنيا، أبرزها عقار اشتراه مقابل 7 ملايين دولار فى "كريسينت بارك" عام 2011.

وأوضح تقرير لشبكة "سى إن بى سى" أن منزل مارك قد زود بمساعد ذكى اصطناعى، صمم خصيصًا لأجله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل التى تتعلق بقدراته.

والمنزل يعد ذكى، وقادر على تذكير قاطنيه بضرورة القيام بالعديد من المهام.

كما يمتلك زوكربيرج منزلان عملاقان يطلان على بحيرة تاهو، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من صحراء نيفادا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ولفتت تقارير إلى أن الرئيس التنفيذى لـ "ميتا"، أنفق 59 مليون دولار على هذين المنزلين المتجاورين.