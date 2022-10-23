«ناسا» تُشكل فريق متخصص لدراسة الظواهر الجوية الغريبة

جدة - نرمين السيد - وسيعمل الفريق على تفسير "الظواهر الجوية غير المحددة"، والتى كانت تعرف فى الماضى باسم الأجسام الطائرة المجهولة.

وسيضم الفريق 16 شخصًا سيعملون معًا لمدة 9 شهور، لتقييم المعلومات المتوفرة بشأن "الظواهر الجوية غير المحددة"، والسعى لتفسير المشاهدات غير المبررة فى السماء، بحسب متا نقلته "سكاى نيوز عربية".

وذكرت ناسا فى بيان أن الفريق سيضم علماء بارزين وخبراء فى البيانات والطيران والذكاء الاصطناعى.

وأوضحت "ناسا" فى بيانها أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة، ستبدأ يوم الإثنين، وستشارك الرأى العام بتقرير يتضمن كافة النتائج التى تم التوصل إليها فى منتصف العام القادم.