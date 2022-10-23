بريطانيا تستعين بـ «التوكتوك» لتوفير الأمن خلال ساعات الليل

جدة - نرمين السيد - واستخدمت الشرطة البريطانية "التوكتوك" حتى يسهل من التجول بين الأحياء المختلفة بالمملكة المتحدة البريطانية، لأجل بث حالة من الأمن والأمان.

وشهدت بريطانيا بعد استعانة ضباط الدوريات بالتوكتوك، ردود أفعال إيجابية، كما أعرب الآباء عن مدى شعورهم بالآمان عند وجود دعم فى فترات الليل.

ويعتبر التوكتوك واحدا من وسائل النقل العامة، لكن غيرت الشرطة البريطانية طريقة استخدامه، والسبب يرجع لرغبتهم فى استخدام العربات الصغيرة كوسيلة آمنة لمنع الجرائم.