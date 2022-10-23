بعد محاولاته ركوب ميكروباص.. فيل يثير الذعر بالهند

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو فيل ضخم يحاول الهجوم على ميكروباص سياحى يسير بوتيرة بطيئة. وحاول الفيل العملاق إيقاف الميكروباص محاولا ركوبه، حيث بدأ يهاجم السيارة من خلال خرطومه على الطريق السريع. وكانت الحافلة تتحرك ببطئ لذا اندفع الفيل تجاهها للركوب بداخلها، ولكنه فى النهاية سلك بعيدا عنها دون التسبب فى أى ضرر لأحد.

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