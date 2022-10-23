جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Moto E22s" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. ويزود الهاتف بـ 3 كاميرات، منها الأمامية التى تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل، وغيرها خلفية أساسية ذات دقة 16 ميجابيكسل كما تتصل بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير. ويُطرح هاتف موتورولا الجديد "Moto E22s" فى الأسواق بسعر 9000 روبية أى حوالى 2200 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعره رخيص وبطاريته عملاقة.. أبرز مواصفات هاتف «Moto E22s» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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