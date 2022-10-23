واتساب يطرح خاصية «avatar» خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - ويستعد واتساب لطرح خاصية "avatar" الأفاتار التى تم إطلاقها مسبقا عبر "فيسبوك". وتعد ميزة الأفاتار هى عبارة عن صور رمزية تشبه ملامح المستخدم، وذلك من خلال تحديد لون البشرة وشكل الشعر وطوله وأيضا الوجه والعيون والرموش وغيرها من معالم الوجه والجسم. وكشفت التقارير عن تقديم واتساب لدعم الصور الرمزية القابلة للتخصيص خلال أحدث إصدار "2.22.23.9" لدى هواتف أندرويد، وذلك وفقا لموقع "WABetaInfo". ويعمل التطبيق على طرح حزمة ملصقات لأجل استمتاع الأفراد عند استخدام واتساب، بالإضافة إلى الصور الرمزية والتى تأتى بأوضاع مختلفة.

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