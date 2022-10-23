الإفتاء للزوجين: حافظا على أسرتكما من التفكك

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار عبر صفحتها بيفس بوك: "حافظا على أسرتكما من التفكك، فهى الوعاء الأول الذى ينشأ فيه طفلكما ويشكّله ثقافيا ومجتمعيا".
وتابعت: "أسرتكما هى التى تشكِّل وجدان الطفل ثقافيًّا واجتماعيًّا، والحفاظ عليها يكون ببذل الجهد من الزوجين كى تنعم الأسرة بحياة سعيدة مترابطة، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».
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