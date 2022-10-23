على جمعة: من معه أن يسدد دينه ولم يسدده «وقعته سوداء» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الجمهورية السابق، إن آية الدّين تنظم معاملات الديون وتحدد تفاصيل الدّين لكى لا نرتاب ولا نختلف.





وأكد جمعة، خلال لقائه فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن كتابة الدّين عبادة لتسهيل حياتنا بدون عقبات، مؤكدا أنه يغفر للشهيد كل شىء إلا الدّين. وأوضح، أنه يجب تسديد دين المُتوفى قبل توزيع التركة، فمن معه أن يسدد دينه ولم يسدده "فوقعته سوداء" على حد وصفه.

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