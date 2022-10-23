بمواصفات مذهلة.. سامسونج تعلن عن مستشعر ISOCELL HPX الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى مستشعر ISOCELL HPX بدعم حجم بيكسل 0.56 Micron، لذا يدعم المستشعر تقليص حجم الكاميرا فى الهاتف بنسبة 20% لدعم أفضل للهواتف المميزة بحجم أصغر وأنحف.
ويعمل المستشعر الجديد بتقنية Deep Trench Isolation المتقدمة من سامسونج، والتى ستعمل على عزل كل بيكسل، مع تعزيز الاستشعار لإنتاج صور بوضوح أعلى.
ويدعم مستشعر ISOCELL تقنية Super QPD التى تأتى بميزة التركيز التلقائى فائق السرعة وفائق الدقة.
ويدعم المستشعر تقنية Tetra pixel التى تعمل على دمج 16 بيكسل فى بيكسل واحد بحجم أكبر، لدعم التقاط صور بوضوح وتفاصيل أكثر فى الغضاءة المنخفضة، ويمكنه أيضًا التبديل التلقائى بين 3 مستويات متوافقة مع الإضاءة المحيطة.
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